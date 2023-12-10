Zonguldak'taki heyelandan acı haber geldi! Anneyle oğlu göçük altında kalmıştı
Zonguldak'ta dün gece peş peşe meydana gelen heyelanlarda bir anne ile oğlu çöken evin göçüğü altında kalmıştı. Göçükten acı haber geldi.
10.12.2023 - 11:06 |
Heyelan iki katlı evi yıktı, anneyle oğlu göçük altında kaldı... Göçüğü kaldırma çalışmaları sürerken AFAD acı haberi duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:"9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır.
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, göçük altında kalan 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."