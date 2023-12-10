'KiralÄ±k hesap' tuzaÄŸÄ±! Bu oyuna gelen ÅŸimdi yandÄ±

Yasa dÄ±ÅŸÄ± kumar ve bahis oynatan ve oynayanlar Ã§eÅŸitli cezalar alÄ±yor. Â YasadÄ±ÅŸÄ± bahis oynatanlar cezalardan kaÃ§mak, paralarÄ± aklamak ve zimmetlerine geÃ§irmek iÃ§in yeni yÃ¶ntemler geliÅŸtiriyor. Sosyal medya sayfalarÄ±nda kurulan gruplar Ã¼zerinden ihtiyacÄ± olan insanlara ulaÅŸan dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, kiÅŸilerin banka hesaplarÄ±nÄ± belirli bir pay vermek vaadiyle, kara para akÄ±ÅŸÄ±nda kullanmak iÃ§in kiralÄ±yor. Yasa dÄ±ÅŸÄ± kumar ve bahisten elde edilen paralar kiralanan banka hesaplarÄ± arasÄ±nda dolaÅŸÄ±ma sokuluyor. BÃ¶ylece iÅŸleyen sistem iÃ§erisinde asÄ±l suÃ§lunun kimliÄŸinin gizlendiÄŸi bir suÃ§ aÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bir Ã§ok kiÅŸi de ne yazÄ±k ki bu tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸerek kendilerini bir anda suÃ§ aÄŸÄ±nÄ±n ortasÄ±na suÃ§lu sÄ±fatÄ±yla dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ halde buluyorlar.Â

"BENÄ°M GÄ°BÄ° MAÄžDUR OLAN 60 ARKADAÅž VAR"

Banka hesabÄ±nÄ± kiraladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸu an nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§undan yargÄ±lanan Mustafa Kazan, "2022 senesinde paraya ihtiyacÄ±m vardÄ±. Banka hesaplarÄ±nÄ± kiralayan bir grup gÃ¶rdÃ¼m. Bu gruba giriÅŸ yaptÄ±m ve banka hesabÄ±mÄ± kiralamak istediÄŸimi sÃ¶yledim. Benimle iletiÅŸime geÃ§tiler ve ertesi sabah Aksaray'da buluÅŸtuk. Orada bir kafede yedik, iÃ§tik. Telefonumu almadÄ±lar sadece hesap bilgilerimi istediler. Para geldi mi diye hesabÄ± kontrol ettiler. Ä°ÅŸlemlerden sonra kartÄ±ma o an bloke geldi. Blokeden sonra ben ÅŸÃ¼phelendim ve gitmek istedim. Bu zamana kadar hesabÄ±ma bloke gelmediÄŸi iÃ§in korktum. Ben ayrÄ±lmak istediÄŸimde beni gÃ¶ndermediler. Silahla tehdit edip, oturacaksÄ±n dediler. AkÅŸama kadar orada oturdum. Ä°ÅŸlemleri bittiÄŸinde kartlarÄ±mÄ± verip, gidebilirsin dediler. Ertesi gÃ¼n bir arkadaÅŸÄ±m bana 3 bin TL para gÃ¶ndermek istedi. Bir ÅŸey alacaktÄ±m. Para gÃ¶nderdiÄŸi sÄ±rada karÅŸÄ± tarafÄ±n hesabÄ± bloke oldu. BÃ¶yle olunca banka tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±cÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼m. Bu olaylarda hesaptan para Ã§eken, iÅŸlem yapan ben deÄŸilim. KarÅŸÄ± taraf olduÄŸu iÃ§in suÃ§lu durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼m. MaÄŸdurum. Ä°ÅŸe girmek isteyince, para yatÄ±rÄ±nca sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorum. SabÄ±ka konusunda maÄŸdurum. Davam devam ediyor. KarÅŸÄ±ma ne Ã§Ä±kacak bilmiyorum. Benim gibi de 60 tane arkadaÅŸ var. Bir grup kurduk. Bu maÄŸdurlar grubunda cezaevinde olanlar, 20 dosyasÄ± olanlar bile var. Kolay para yok. Ã‡alÄ±ÅŸmamÄ±z kazanmamÄ±z gerekiyor. Biz bir cahillik yaptÄ±k, tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼k. MaÄŸdur olan benim ama bankalar tarafÄ±ndan, insanlar karÅŸÄ±sÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ± olarak gÃ¶rÃ¼nen benim" ifadelerini kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Haberin DevamÄ±

HESAP KÄ°RALAYANLARLA TELEFONLA GÃ–RÃœÅžTÃœÂ

Sosyal medya siteleri Ã¼zerinden ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hesap kiralamak isteyen dolandÄ±rÄ±cÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸen Kazan'Ä± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸan dolandÄ±rÄ±cÄ± vergi kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve bu nedenle hesap kiraladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¼yÃ¼k ihtimalle sen sosyal medyadan bÃ¶yle ÅŸeyleri gÃ¶rÃ¼yorsun. Bahis iÅŸinde bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Biz sÃ¼rekli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak adam arÄ±yoruz. Sabit olarak seni Ã§aÄŸÄ±rÄ±rÄ±m ama hafta 1 veya 2 gÃ¼n yaparÄ±z. SÃ¼rekli olarak her gÃ¼n her gÃ¼n yaparsak ÅŸu ÅŸekilde bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var; sana vergi borcu Ã§Ä±kabilir. Bahis iÅŸinde kazanÃ§ elde edildiÄŸi zaman, senin hesabÄ±na sÃ¼rekli olarak para girdiÄŸinde sana 'Bu para nereden geliyor' diyorlar. Bizim ÅŸirket hesaplarÄ±mÄ±z var. Åžirket hesabÄ±nda bunu faturalandÄ±rma yapÄ±yoruz. Bizim ÅŸirketlerimiz eÄŸlence, hobi, inÅŸaat olarak geÃ§iyor. Bu ÅŸirket hesaplarÄ±na belli bir miktar para girdikten sonra malum vergi kesiliyor. Ä°ÅŸin aÃ§Ä±kÃ§asÄ± biz biraz da vergi kaÃ§Ä±rÄ±yoruz. Buna da mecburuz. 1 milyon TL girdi diyelim. Biz buna fatura kestiÄŸimiz an otomatik olarak bu paradan 250-300 bin TL'ye yakÄ±n bir para alÄ±yorlar. Hesaplara gÃ¼nlÃ¼k 700-800 bin TL para giriyor mesela. Biz bu parayÄ± Ã§Ä±kartÄ±rken ÅŸahÄ±s hesaplarÄ±na ihtiyaÃ§ duyuyoruz. ÅžahÄ±s hesabÄ±na para Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± zaman, biz bu adamdan demir aldÄ±k, palyaÃ§o hizmeti satÄ±n aldÄ±k diyoruz. Buna da fatura kesiyoruz. Kimisi kara para aklÄ±yor, kimisi baÅŸka bir ÅŸey yapÄ±yor ama benim iÅŸim yÃ¼zde yÃ¼z bahis. Bana sÃ¼rekli gelecek adam lazÄ±m. Bir gÃ¼nlÃ¼k gelecek adam lazÄ±m deÄŸil. Ben zaten gelen adamÄ± tartÄ±yorum, Ã¶lÃ§Ã¼yorum. Rastgele, her Ã¶nÃ¼me gelen adamÄ± alÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorum" dedi.

Haberin DevamÄ±

"DOLANDIRICI, DOLANDIRILMA DÄ°YE UYARDI"

Kazan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu bir diÄŸer dolandÄ±rÄ±cÄ± ise, "Mobil bankacÄ±lÄ±k kiralarÄ±m, haftada 5 gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rÄ±m. Mobil bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girecek meblaÄŸ ve alacaÄŸÄ±n komisyon ufak olacak. 50-60 bin lira arasÄ± para girer mobil bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, sana yÃ¼zde 4 veririm. YÃ¼z yÃ¼ze iÅŸleme sabah 09.00 akÅŸam 19.00 arasÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m. Memnun kalÄ±rsam, devamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Bu sefer uzaktan, senin hesaplarÄ±nÄ±, kartlarÄ±nÄ± alÄ±rÄ±m. O ÅŸekilde hesaplarÄ±na 100-300 bin lira arasÄ± para girer, sana da yÃ¼zde 8 pay veririm. Ben seni ikna etmek iÃ§in sÃ¶ylemiyorum. Senin hesaplarÄ±n burada kÃ¶prÃ¼ oluyor. Ben bahis sitesine kayÄ±tlÄ± olan hesaplardan paramÄ± Ã¶nce Ã§ekiyorum. Sonra senin hesabÄ±na daÄŸÄ±tÄ±yorum. Senin hesabÄ±n ikinci veya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hesap oluyor. GeldiÄŸinde ekip seni karÅŸÄ±lÄ±yor. DevamlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz sitede kayÄ±tlÄ± olan hesaplar mevcut. KaÃ§ak bahis sitesi evet ama biz gÃ¼venlik zafiyeti fazla olan sitelerden deÄŸiliz. Burada yazÄ±lÄ±mcÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yazÄ±lÄ±m kullanarak para dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yorlar. Polisler ile ilgili ifadelik bir durum yok.

Haberin DevamÄ±

Senin hesabÄ±nÄ± kesintisiz 4 ay kullanÄ±rÄ±m. Sonra 1 ay mola veririm. Tekrar 4 ay Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m. Seni ifadeye hesabÄ±na maaÅŸÄ±n haricinde paralar giriyor diye ifadeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±rlar belki, Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. BugÃ¼ne kadar kimseyi Ã§aÄŸÄ±rmadÄ±lar.

Ben kripto kullanmÄ±yorum. Kripto dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n ATM'de, kuyumcuda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vermemek iÃ§in direkt masa baÅŸÄ±nda parayÄ± akladÄ±klarÄ± bir yÃ¶ntem. Ben dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iÅŸi yapmÄ±yorum. Benim bir iÅŸ sahibi abim beni para giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na bakmam iÃ§in Havale-Fast kÄ±smÄ±na koydu. Ben de orada belirli bir komisyon karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. ParalarÄ± da kuyumcu ya da posttan Ã§ekiyorum. Bankalar kapandÄ±ÄŸÄ±nda ya da kartÄ±n limiti dolduÄŸunda paramÄ± Ã§ekmek iÃ§in kuyumcuyla anlaÅŸÄ±yorum. Kuyumcuya belli bir komisyon veriyoruz gelen paradan. O da bize nakit para ya da altÄ±n veriyor. Benle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmezsen grupta gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼n maÄŸdur kiÅŸilerle aynÄ± duruma dÃ¼ÅŸersin. Bu dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iÅŸleri Ã§ok arttÄ±. Para senin hesabÄ±na geldiÄŸi iÃ§in dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k parasÄ± atÄ±lÄ±rsa sorumlusu sen olursun. ATM ya da bankada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼n olursa hesap sahibi olarak sen sorumlu olursun. ArtÄ±k hesap sahiplerini de cezaevinde yatÄ±rÄ±yorlar" diyerek uyardÄ±.Â

"HESAPLARINI KÄ°RALAYAN KÄ°ÅžÄ°LER YASA DIÅžI BAHÄ°S SUÃ‡UNA ARACILIK EDÄ°YOR"

Avukat Burak YÄ±ldÄ±rÄ±r ise, "Son zamanlarda Ã¶zellikle Ã§eÅŸitli sosyal medya uygulamalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kiÅŸilerden belirli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda banka hesaplarÄ± istenerek dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±lÄ±yor. KiÅŸiler kendi banka hesaplarÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilere devrederek hesap hareketleri tasarrufunu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilere bÄ±rakÄ±yor. Bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸiler gerÃ§ek kiÅŸilerin banka hesaplarÄ±nÄ± kullanarak yasa dÄ±ÅŸÄ± transferler yapmaktalar. Ã–zellikle yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis gibi suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etmekteler. KiÅŸilerin kendi kartlarÄ±nÄ± kullandÄ±rmasÄ± sonucu suretiyle adli makamlarca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarda bu kiÅŸiler ÅŸÃ¼pheli konumunda yargÄ±lanmaktalar. Banka hesaplarÄ±nÄ±n kiralanma amacÄ± zaten suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aktarÄ±rken kimliklerin aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engellemek oluyor. BÃ¶ylece adli makamlarca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar da banka hesaplarÄ±nÄ±n gerÃ§ek sahipleri yani kiraya veren kiÅŸiler Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Anayasa Madde 38'de ÅŸÃ¶yle bir ilke var; suÃ§un ÅŸahsiliÄŸi ilkesi. Bu maddede bir kiÅŸinin bir fiil nedeniyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyorsa o fiili gerÃ§ekten gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olmasÄ± gerekir.

DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis gibi suÃ§lar nedeniyle gerÃ§ekleÅŸen durumda suÃ§un faili Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸi olduÄŸu iÃ§in banka hesabÄ± sahiplerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmekte. Anayasa'da bulunan Madde 38'e gÃ¶re bÃ¶yle olmasÄ± gerekiyor fakat kanaatimizce bu hesap sahipleri suÃ§ eyleminden haberdar deÄŸil ise ve bu fiillere Ã§eÅŸitli ÅŸekilde iÅŸtirak etmemiÅŸse beraati gerekmektedir. Bu kiÅŸiler bu iÅŸlemleri yaparken esasÄ±nda suÃ§un maÄŸduruyken bir anda faili oluyorlar. Banka hesaplarÄ±nÄ± kullandÄ±rdÄ±klarÄ± iÃ§in haklarÄ±nda suÃ§ oluÅŸuyor. Ä°leride kendileri hakkÄ±nda bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±r ve mahkeme aÅŸamasÄ±nda nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§undan ciddi cezalar alabilirler. DolandÄ±rÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan bir aÄŸ kuruluyor. Bu suÃ§un maÄŸduru yaklaÅŸÄ±k 50-60 kiÅŸi. Bu kiÅŸiler suÃ§a iÅŸtirak etmiÅŸ gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. BÃ¶ylece gerÃ§ek faillerin, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n izi kaybolmuÅŸ oluyor" diye konuÅŸtu.Â

Â

Â

Â