Zonguldak'ta yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Gemiciler köyü mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Yaşar Esen (69) idaresindeki 67 ZL 725 plakalı otomobiliyle bariyer kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı. Zonguldak yönünden Karabük istikametine giden yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yaşar Esen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaşar Esen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan tren seferleri geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.