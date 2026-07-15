YARGITAY'DAN EMSAL KARAR | Yargıtay'dan Kiracı ve Ev Sahiplerini İlgilendiren Kritik Kararlar: Tahliye Davalarında Yeni Dönem

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Yargıtay'ın en çok dikkat çeken kararlarından biri ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarına ilişkin.



Buna göre ev sahibi;



Kendisi için,

Eşi için,

Çocukları için,

Anne veya babası için, konuta gerçek ve samimi bir ihtiyaç bulunduğunu ispatlarsa tahliye talep edebiliyor.



Ancak Yargıtay, ihtiyacın gerçek, zorunlu ve samimi olması gerektiğini vurguluyor. Sadece kira artışı amacıyla açılan davalarda tahliye talebinin kabul edilmemesi gerektiği yönünde çok sayıda karar bulunuyor.