YARGITAY'DAN EMSAL KARAR | Yargıtay'dan Kiracı ve Ev Sahiplerini İlgilendiren Kritik Kararlar: Tahliye Davalarında Yeni Dönem
Kiracı tahliye edilebilir mi? Ev sahibi istediği zaman kiracıyı çıkarabilir mi? Kira sözleşmesi bitince ev boşaltılmak zorunda mı? Taahhütname geçerli mi? Yargıtay'ın son dönemde dikkat çeken emsal kararları, milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiriyor. Kira uyuşmazlıklarının rekor seviyeye ulaştığı dönemde Yargıtay'ın tahliye, kira tespiti, ihtiyaç nedeniyle tahliye ve tahliye taahhüdü konularındaki kararları hukuk dünyasında geniş yankı uyandırıyor.
Kiracılar hangi durumlarda evden çıkarılabilir? Ev sahibi çocuğu veya kendisi için evi istediğinde kiracının çıkması gerekir mi? Tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı daha sonra itiraz edebilir mi? Kira sözleşmesinin süresi dolunca kiracılık hakkı sona erer mi?
Yükselen kira fiyatlarıyla birlikte Türkiye'de en çok dava açılan alanlardan biri kira uyuşmazlıkları oldu. Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar mahkemelere taşınırken, Yargıtay'ın verdiği emsal kararlar hem kiracılar hem de mülk sahipleri açısından yol gösterici nitelik taşıyor.
Özellikle ihtiyaç nedeniyle tahliye, tahliye taahhütnamesi, kira bedelinin yeniden belirlenmesi ve kira sözleşmesinin sona ermesi gibi konularda verilen kararlar, kira hukukunda yeni dönemin çerçevesini çiziyor.
KİRA SÖZLEŞMESİ BİTİNCE KİRACI OTOMATİK OLARAK ÇIKMAK ZORUNDA MI?
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre kira sözleşmesinin süresinin dolması tek başına tahliye sebebi oluşturmuyor.
Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı, sözleşme süresi sona erse bile yasal korumadan yararlanmaya devam ediyor. Bu nedenle ev sahibi yalnızca sözleşme süresi doldu diye kiracıyı evden çıkaramıyor.
Bu durum, kiracılara önemli bir hukuki koruma sağlıyor.
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE KARARLARI
Yargıtay'ın en çok dikkat çeken kararlarından biri ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarına ilişkin.
Buna göre ev sahibi;
Kendisi için,
Eşi için,
Çocukları için,
Anne veya babası için, konuta gerçek ve samimi bir ihtiyaç bulunduğunu ispatlarsa tahliye talep edebiliyor.
Ancak Yargıtay, ihtiyacın gerçek, zorunlu ve samimi olması gerektiğini vurguluyor. Sadece kira artışı amacıyla açılan davalarda tahliye talebinin kabul edilmemesi gerektiği yönünde çok sayıda karar bulunuyor.
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İMZALAYAN KİRACI NE YAPABİLİR?
Son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri de tahliye taahhütnameleri oldu.
Yargıtay uygulamasına göre kiracının özgür iradesiyle verdiği ve yasal şartları taşıyan tahliye taahhüdü geçerli kabul ediliyor.
Ancak;
Boş tarihli imzalatılan belgeler,
Baskı altında alındığı ispatlanan taahhütnameler,
Usule aykırı düzenlenen belgeler, mahkemelerde tartışma konusu olabiliyor.
Bu nedenle hem kiracıların hem de ev sahiplerinin tahliye taahhütnamelerini hukuka uygun şekilde düzenlemesi büyük önem taşıyor.
KİRASINI DÜZENLİ ÖDEMEYEN KİRACI TAHLİYE EDİLEBİLİR Mİ?
Evet. Kiracının kira borcunu ödememesi durumunda ev sahibi yasal yollarla tahliye davası açabiliyor.
Özellikle aynı kira yılı içinde iki haklı ihtar şartının oluşması halinde tahliye süreci kiracı açısından ciddi bir risk haline geliyor.
Uzmanlar kira ödemelerinin banka kanalıyla ve açıklama kısmı eksiksiz şekilde yapılmasını öneriyor.