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Geçen yıl tek meyve yoktu, bu yıl dal kırılıyor! Üretici beklediği kazancı elde edemedi

15.07.2026 - 11:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Geçen yıl zirai don nedeniyle bahçelerinden tek bir meyve bile alamayan Afyonkarahisarlı kiraz üreticileri, bu sezon rekor verimle karşılaştı. Ancak ağaçlar meyveyle dolup taşmasına rağmen düşük alım fiyatları nedeniyle üreticiler bekledikleri kazancı elde edemediklerini belirterek, ürünlerinin gerçek değerinde alıcı bulmasını istiyor.

1Geçen yıl tek meyve yoktu, bu yıl dal kırılıyor! Üretici beklediği kazancı elde edemedi

Türkiye'nin önemli ihracatlık kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, geçen yıl yaşanan zirai don afetinin ardından bu sezon kiraz bolluğu yaşanıyor.Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, geçen yıl hava muhalefeti ve zirai don nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti.

2Geçen yıl tek meyve yoktu, bu yıl dal kırılıyor! Üretici beklediği kazancı elde edemedi

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Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini dile getiren Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını aktardı. Bu yıl hava şartlarının tarımsal üretime uygun seyrettiğini ifade eden Akpınar, geçen yıl yiyecek kiraz dahi bulamazken bu yıl ağaçların adeta üzüm salkımı gibi meyve verdiğini ve bahçelerde büyük bir bolluk yaşandığını söyledi.

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3Geçen yıl tek meyve yoktu, bu yıl dal kırılıyor! Üretici beklediği kazancı elde edemedi

Meyvedeki aşırı bolluğun kiraz kalitesini etkilediğini ve piyasa fiyatlarının beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Akpınar, mevcut fiyatların işçi yevmiyelerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.Kirazın değerinin altında satıldığını ifade eden Akpınar, kendilerinden ucuza alınan ürünün tüketiciye de uygun fiyatla ulaşmasını temenni ettiğini dile getirdi.