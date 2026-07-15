Geçen yıl tek meyve yoktu, bu yıl dal kırılıyor! Üretici beklediği kazancı elde edemedi

2

İLGİLİ HABER Dünyanın kirazı bu ilçeden! Hummalı hasat çalışması sürüyor

Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini dile getiren Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını aktardı. Bu yıl hava şartlarının tarımsal üretime uygun seyrettiğini ifade eden Akpınar, geçen yıl yiyecek kiraz dahi bulamazken bu yıl ağaçların adeta üzüm salkımı gibi meyve verdiğini ve bahçelerde büyük bir bolluk yaşandığını söyledi.