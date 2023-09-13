Zonguldak’ta maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

ZONGULDAK VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "Dua ediyoruz şu an inşallah sağ salim tüm çalışanlara ulaşırız diye. 13.45 civarı dendi. Ben de birazdan olay yerine gideceğim. Yarım saat uzaklığımız var. Aldığımız bilgi dahilinde 4 işçimizin içeride olduğu. Ekipler müdahale ediyor. Şimdi olay yerine geçeceğiz. İnşallah sağ salim tüm madenci kardeşlerimizi kurtarırız. 4 arkadaşımızın göçükte olduğunu duyduk. Çok bilgi sahibi değilim, şimdi olay yerine geçeceğim" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 13.45 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldiği belirtilerek, "Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.