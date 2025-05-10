Zonguldak'ta kadın hareketi: Onlarcası belgesini aldı

Törene katılan Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, kadınların tarımsal üretimde üstlendiği role dikkat çekerek, seracılığın bölge ekonomisi için önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Kadınların üretime katılımının artırılmasının toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirten Kaymakam Kaya, kursiyerleri gösterdikleri emek ve başarıdan dolayı tebrik etti.



Kurs sonunda sertifikalarını alan kadınlar, edindikleri bilgi ve becerilerle kendi seralarını kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.