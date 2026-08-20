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Zonguldak Valiliği duyurdu: Denize girişler yasaklandı

20.08.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Öznur GÜNEŞ/ ZONGULDAK, (DHA)

Zonguldak Valiliği duyurdu: Denize girişler yasaklandı

Zonguldak’ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Ağustos’ta tam gün 22 Ağustos’ta ise saat 12.00’ye kadar denize girmek valilik kararıyla yasaklandı.

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Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 21 Ağustos’ta tam gün 22 Ağustos’ta ise saat 12.00’ye kadar denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.

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