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Lezzetiyle öne çıkan Delice kavununun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü: Rekolte de kalite de yüksek

20.08.2026 - 19:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yağışların olumlu etkisiyle kavun hasadında rekolte ve kalite arttı. Yaklaşık 35 dönümlük araziden 120 ton ürün alınması bekleniyor.

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Erdem, sezon boyunca etkili olan yağışların kavun üretimine olumlu yansıdığını belirtti.

2Lezzetiyle öne çıkan Delice kavununun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü: Rekolte de kalite de yüksek

Tarlada hasat edilen kavunlar, kamyonlara yüklenerek farklı illerdeki satış noktalarına gönderiliyor. Bu yıl ürünlerin verimli ve kaliteli olduğunu ifade eden Erdem, "Bu sezon yağışlardan dolayı ürünlerimiz çok güzel.

3Lezzetiyle öne çıkan Delice kavununun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü: Rekolte de kalite de yüksek

Rahmet, bereket, rekolte, tonaj ve kalite var. Bu sene memnunuz. Bereketli bir yıl diyebiliriz. Yaklaşık 35 dönüm kavun ektim. 120 ton civarında ürün bekliyoruz. Bu miktar bizi tatmin ediyor" dedi.

4Lezzetiyle öne çıkan Delice kavununun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü: Rekolte de kalite de yüksek

Fiyatların arz ve talebe göre şekillendiğini anlatan Erdem, "Talep çok olursa fiyat yükseliyor, az olursa düşüyor. Bu sene ürün fazla ancak talep aynı seviyede. Bu nedenle fiyatlar normal ve güzel. Bizi de tatmin ediyor" diye konuştu.

5Lezzetiyle öne çıkan Delice kavununun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü: Rekolte de kalite de yüksek

Hasat edilen kavunların Ankara'nın Kahramankazan ilçesine gönderildiğini belirten Erdem, "Tarladan yaklaşık 12 ila 15 ton arasında kavun gönderiyoruz.

6Lezzetiyle öne çıkan Delice kavununun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü: Rekolte de kalite de yüksek

Bu yıl ürünlerimizi Kahramankazan'daki tezgahçılar aldı. Önceki yıllarda ise Samsun, Rize ve Trabzon gibi Karadeniz illerine gönderiyorduk. Bu bölgelerde bizim kavunumuz çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

7Lezzetiyle öne çıkan Delice kavununun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü: Rekolte de kalite de yüksek

Delice kavununun lezzetiyle öne çıktığını dile getiren Erdem, "Tercih edilmesinin nedeni toprağımız ve iklimimiz. Kavunlarımız çok lezzetli ve tatlı. Öyle güzel bir aroması var ki yemeye doyamazsınız" dedi.