Lezzetiyle öne çıkan Delice kavununun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü: Rekolte de kalite de yüksek

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Fiyatların arz ve talebe göre şekillendiğini anlatan Erdem, "Talep çok olursa fiyat yükseliyor, az olursa düşüyor. Bu sene ürün fazla ancak talep aynı seviyede. Bu nedenle fiyatlar normal ve güzel. Bizi de tatmin ediyor" diye konuştu.