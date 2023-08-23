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Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23.08.2023 - 13:45 | | ANKARA, (DHA)
Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi

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