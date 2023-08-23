Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
23.08.2023 - 13:45 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. (DHA)