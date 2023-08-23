Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon! MİT ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına'yı etkisiz hale getirdi
MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK’nın sözde mahir akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına etkisiz hale getirildi.
23.08.2023 - 10:57 |
MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK’nın sözde mahir akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına etkisiz hale getirildi.