GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon! MİT ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına'yı etkisiz hale getirdi
ABONE OL

Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon! MİT ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına'yı etkisiz hale getirdi

MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK’nın sözde mahir akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına etkisiz hale getirildi.

23.08.2023 - 10:57 |
Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon! MİT ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına'yı etkisiz hale getirdi

MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK’nın sözde mahir akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına etkisiz hale getirildi.

 

Çanakkale'de orman yangıyla mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇanakkale'de orman yangıyla mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladıHaberi Görüntüle
Koronavirüs salgını geri mi dönüyor? Eris varyantı sonrası peş peşe maske kararları geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKoronavirüs salgını geri mi dönüyor? Eris varyantı sonrası peş peşe maske kararları geldi Haberi Görüntüle
İnternette izlediği videolar kazanç kapısı açtı! Hurdaları maddi kazanca dönüştürdü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİnternette izlediği videolar kazanç kapısı açtı! Hurdaları maddi kazanca dönüştürdüHaberi Görüntüle
Dünyada nesli tehlike altında olan Arap tavşanı Tunceli’de görüntülendi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDünyada nesli tehlike altında olan Arap tavşanı Tunceli’de görüntülendi! Haberi Görüntüle
Petrol tankeri arıza yaptı İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPetrol tankeri arıza yaptı İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldıHaberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon! MİT ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına'yı etkisiz hale getirdi

Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon! MİT ’Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına'yı etkisiz hale getirdi

Petrol tankeri arıza yaptı İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Petrol tankeri arıza yaptı İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Başakşehir'deki vale cinayetinde son dakika gelişmesi! Dur ihtarına uymayan şüpheliler polisle çatıştı...

Başakşehir'deki vale cinayetinde son dakika gelişmesi! Dur ihtarına uymayan şüpheliler polisle çatıştı...