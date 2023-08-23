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Petrol tankeri arıza yaptı İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Rumeli feneri açıklarında, Rusya'dan Çin'e giden petrol tankeri makine arızası yapınca boğaz trafiğe kapatıldı. Bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada " Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

23.08.2023 - 09:51 | | İSTANBUL(DHA)
Petrol tankeri arıza yaptı İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Rumeli feneri açıklarında, Rusya'dan Çin'e giden petrol tankeri makine arızası yapınca boğaz trafiğe kapatıldı. Bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada " Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

Petrol tankeri arıza yaptı İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada " Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

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