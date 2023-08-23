Çanakkale'deki orman yangınında dikkat çeken detay! Prof. Dr. Orhan Şen anlattı: Yangın şehir merkezine ilerleyecek mi?

Çanakkale'de çıkan orman yangını iki gündür sürüyor. Kuvvetli rüzgarların etkisiyle yangın büyüdü. Orman yangınında korkulan durumu Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı, "3-4 gün önce söylemiştik, bir sıcak ve kuru hava geliyor demiştik. Esasında İstanbul'da hava çok nemli ama o bölgede yangının olduğu Çanakkale bölgesinde hava kuru. Öğlen saatlerinde yüzde 20 yüzde 30'a kadar düşüyor nem oranı ki bu yangın için kritik noktasıdır. Sıcaklık 35-36 derece şu an orada gündüz saatlerinde, dolayısıyla tutuşma sıcaklığı açısından baktığımız zaman, ormanın tutuşma sıcaklığı açısından uygun şartlar vardır. Bu aynı şekilde Batı Trakya'daki yangının da çıkma nedenlerinden bir tanesi bu havalardır. Şunu hemen söyleyelim, yarında Ege'de, güney Ege'de İzmir'in doğusunda, Manisa, Aydın, Muğla civarlarında hava çok sıcak olacak. Çok sıcak ve kurak olacak, onun için buralara dikkat edelim, yine aniden bir kaza olmasın. Çünkü hep söylüyoruz, bu orman yangınlarının yüzde 90'dan yukarısı insan kaynaklı nedenlerden çıkıyor.

Bu yangın neden bu kadar çok büyüdü. Burada önemli olan faktör rüzgardı. Rüzgar yaklaşık 5-6 gündür, hatta bir haftadır Marmara Bölgesi'nde kuzey doğulu, poyrazdan çok kuvvetli rüzgarlar var. Bu rüzgar zaman zaman gündüz saatlerinde saatte 60 kilometreye kadar çıkabiliyor. Gece saatlerinde ise azalıyor. İşte buradaki haritada onu görüyoruz. Gece 3'te Çanakkale orman yangının olduğu bölgede rüzgar zayıf. Gece saatlerinde rüzgar zayıflıyor. Sarı olan yerler rüzgarın çok kuvvetli olduğu yerler, mavi ise hafif olduğu yerler.

Bu yangın Bodrum ya da Marmaris yangınları gibi değil, orada dağlar çok fazla yüksekti, burası o kadar dağlık değil, düz olduğu için rüzgar hızını çok çabuk artırabiliyor. İki sene önceki yangınlarda yükseltiler çok fazlaydı, dolayısıyla çok yön değiştiriyordu yangın. Burada yangın rüzgarın yönünde ilerliyor, şehir merkezine girmiyor. Büyük bir ihtimale yangın şehir merkezine girmeyecek ki o zamana kadar umarım söndürülür.