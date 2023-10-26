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Zehra Çatal'ı 9 kurşunla öldüren sanık mahkemede mağdur olduğunu öne sürdü: Tahliyemi talep ediyorum

Yılmaz Fahrioğlu inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı tabancayla 9 el ateş edip öldürmüştü. Tutuklu yargılanan sanık Yılmaz Fahrioğlu, olayda mağdur olduğunu öne sürerek, “Zehra beni dolandırdı. Paramı vereceğini söyledi ama oyaladı, vermedi. Çocuklarım mağdur ve perişan. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Fahrioğlu'nun talebini reddetti.

26.10.2023 - 16:05 | | Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Zehra Çatal'ı 9 kurşunla öldüren sanık mahkemede mağdur olduğunu öne sürdü: Tahliyemi talep ediyorum

Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi.

Yılmaz Fahrioğlu, iş yerine gittiği Zehra Çatal'a çıkan tartışmada tabanca ile 9 kez ateş edip, yaya olarak kaçtı. Zehra Çatal hayatını kaybetti, Yılmaz Fahrioğlu da 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı.

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Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Yılmaz Fahrioğlu, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Zehra Çatalı 9 kurşunla öldüren sanık mahkemede mağdur olduğunu öne sürdü: Tahliyemi talep ediyorum

Şikayetçi avukatı, Zehra Çatal'ın babasının karşı taraftan şikayetçi olmadığını ve mirasını reddettiğini belirterek, “'Zehra'yı öldürdük seni de öldüreceğiz' yönünde ses kayıtları vardır. Yeni gizli bir celse açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Zehra ile babası yıllardır görüşmemektedir. Zehra'yı büyüten dayısı ve anneannesidir" dedi.

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Zehra Çatalı 9 kurşunla öldüren sanık mahkemede mağdur olduğunu öne sürdü: Tahliyemi talep ediyorum

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Tanıkların dinlenmesi ve taraf avukatlarının savunmalarını yapmasının ardından sanık Yılmaz Fahrioğlu, mağdur olduğunu ileri sürerek, “Zehra beni dolandırdı. Paramı vereceğini söyledi ama oyaladı, vermedi. Çocuklarım mağdur ve perişan. Üniversiteye gidecekti, gidemedi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Zehra Çatalı 9 kurşunla öldüren sanık mahkemede mağdur olduğunu öne sürdü: Tahliyemi talep ediyorum

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Şikayetçi avukatının gizli oturum talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Fahrioğlu'nun telefonunun incelenmesine, tutukluluk halinin devamına ve Zehra Çatal'ın dayısı Erol G.'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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