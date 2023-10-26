TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun sosyal medya hesabını kullanarak dolandırıcılık yaptılar

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu'na Instagram hesabından direkt mesajla Eylül ayında ulaşan bir kişi, iki yetime yardım ettiğini, maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek yardım istedi.

Kendisini öğretmen olarak tanıtan kişi yaklaşık üç hafta sonra üst üste mesajlar atarak; Ağaoğlu'ndan kendi hesabında paylaşım yaparak takipçilerine maddi destek duyurusu yapması ricasında bulundu.

Ağaoğlu mesajlara "İyi niyetli biri de olmayabilirsiniz, yalnızca paylaşım mı yapmak istiyorsunuz " şeklinde cevap vermesine rağmen, ısrarla durumunun kötü olduğunu belirten kişiye Instagram kullanımına vakıf olmadığını söyleyerek hesabının şifresini vererek, karşı taraftan da bilgilerini istedi.

Ağaoğlu'nun hesabına giriş yapan dolandırıcı, IBAN numarası da paylaşarak "Enes Ö." isimli bir kişi adına maddi yardım istedi. Paylaşımı gören 4 kişi hesaba toplamda 2 bin liraya yakın ödeme gerçekleştirdi. Ağaoğlu, paylaşımı görüp kendisine ulaşan tanıdıklarına; ödeme yaptıkları kişiye kim olduğunu sormalarını, kişinin güvenilir olmayabileceğini, valilik izni olup olmadığını sormaları gerektiğini iletti. Maddi yardım yapanların mesaj ve aramalarına da cevap vermeyen şüpheli ortadan kayboldu. Başından geçenleri anlatan Ağaoğlu, siber dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Haberin Devamı

"HESAP VERMESİNİ SAĞLAMAK VAZİFEMDİR"

Aydın Ağaoğlu, "Siber dolandırıcılar işi iyice azıttılar, şimdi de bana kanca taktılar. Ben iki yetim yavru için yardım istendiğine tam olarak inanmadım ama bana Instagram’ın direkt mesaj bölümünden hikaye oldukça ilgi çekici. Bunlar iki kardeş, aileleri vardı, kız arkadaşı intihar etti, bankta yatarken bulduk, memleketlerine gidecekler, borçları sıkıntıları var gibi. Ben duymazdan geldim, üç hafta sonra aynı hesaptan bana yazdı ve sitem etti. Sonra dedim ki; bu gerçekten ihtiyaç sahibiyse yardımcı olmak isterim, dolandırıcıysa da onu yakalatıp, hukuk önünde hesap vermesini sağlamak benim vazifemdir." dedi.

"INSTAGRAM ŞİFREMİ VERDİM"

Dolandırıcının kendisini öğretmen olarak tanıttığını ve sosyal medya hesabının gerçekçi göründüğünü belirten Ağaoğlu, "Bin 500’den fazla takipçisi var, bir de sahte takipçiye benzemiyor, içerisinde tanıdıklarım da var. Telefon numarasını verdi, yazıştık, IBAN numarası da var, sonra dedim ki bu sahtekar değilse ona yardımcı olmuş olurum, sahtekarsa ki büyük olasılıkla öyledir, o zaman bunu mutlaka yargı önüne çıkıp hesap vermesini sağlar, başkasına zarar vermesine engel olurum. Bana hikayende paylaş hiç değilse dedi. Ben onu beceremem dedim, Instagram şifremi verdim." dedi.

Haberin Devamı

"BİLİNÇLİ TÜKETİCİLER PARA GÖNDERMEDEN BENİ ARADILAR"

Paylaşım sonrasında maddi destek göndermek isteyenlerden bazılarının önce kendisini aradığını belirten Ağaoğlu, "Birkaç kişi beni aradı, 'Bu kişiye maddi olarak yardımcı olalım mı ?' diye 'Hayır' dedim, kendisinin telefon numarası var, arayın, valilik izni gerektirdiğini suç olduğunu da sorun söyleyin diye ilettim.

Bilinçli tüketiciler, para göndermeden önce beni aradılar. Tabi bu arada birkaç kişi 2 bin liraya kadar para göndermiş. Sert kayaya çarptı, elimde telefon numarası var, IBAN numarası var, hesap sahibinin adı soyadı var, bir de Instagram hesabı var. İşte bu bilgilerle Cumhuriyet Savcılığı’na müracaat edip bu kişinin yakalanmasını sağlayacak organizasyonu, hukuki altyapıyı hazırladık hukukçu arkadaşlarla." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"KİMSE BU TÜR SİBER DOLANDIRICILARA İTİBAR ETMESİN"

Ağaoğlu, "Kimse, bu tür siber dolandırıcılara, internet üzerinden ulaşıp duygu sömürenlere itibar etmesin. Şu anda sözkonusu güncel olan ne? Filistin. Filistin için dolandırıyorlar, dolandırıcılarda acıma yok. Gerek Bilişim Suçlarıyla Mücadele polisimiz gerekse Cumhuriyet Savcılığımız bu tür olayların üzerine gidecek, bu tür dolandırıcılık yapanlara getirilecek cezaların artırılması da bu tür olayların önünü kesecek diye düşünüyorum. Ben dolandırılmam ama dolandırıcı ava giderken bana çatarsa avlanır." dedi.(DHA)