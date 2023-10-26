‘Komando dede’ baltayla karısını katletti! 3 yıl önce de dehşet saçmış polisi alarma geçirmişti...

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ‘Komando dede’ olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeciyi sabah saatlerde balta ile saldırdı.

İbrahim Cebeci, karısının başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeciyi gözaltına aldı.

Evde yapılan incelemelerinin ardından baltayla öldürülen Ayşe Cebecinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

“Komando dede 3 yıl önce evinden dışarıya rastgele ateş açıp ortalığı birbirine katmıştı”



İbrahim Cebeci bundan 3 yıl önce de silahla rastgele ateş açmış polisi alarma geçirmişti. Cebeci özel harekatın eve baskını ile etkisiz hale getirilmişti. O dönem Cebeci’nin eşi yaptığı açıklamada eşinin psikolojik sorunları olduğunu ilaç kullanmadığı zaman bu hale geldiğini söylemişti. İbrahim Cebeci, bayramlardaki ilginç dansı ve ağaca maymun gibi asılmasıyla gündeme gelmişti.

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