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12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ın katili cinayetin sebebini açıkladı

Bisikletiyle gezmeye çıkan 12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ın cesedi dün aramalar sonucunda bulunmuştu. Tokat'ın Turhal ilçesinde Dursun Efe Andıç'ı (12) öldüren ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Umut Göçgen (21) ifadesinde, "Küfürlü konuştuğu için uyardım. Bana da küfür edince tartıştık. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

26.10.2023 - 14:06 | | Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ın katili cinayetin sebebini açıkladı

Olay, 23 Ekim günü Turhal ilçesinde meydana geldi. Gürsel Mahallesi'nde annesi Aslıhan Güneş ile birlikte yaşayan, Şehit Dursun Yöntem Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrenci Dursun Efe Andıç, okuldan eve geldikten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktı.

Turhal Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan ve eşinden boşanan Aslıhan Güneş, akşam eve geldiğinde oğlunu göremeyince cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Oğluna ulaşamayan Güneş, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri ilçede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, dün Dursun Efe Andıç’ın bisikleti bulundu.

12 yaşındaki Dursun Efe Andıçın katili cinayetin sebebini açıkladı

Dursun Efe Andıç'ın, Umut Göçgen ile birlikte olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Umut Göçgen sorgusunda, Andıç ile tartıştıktan sonra öldürdüğünü itiraf ederek, cesedini bisikletten yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Arapbağları mevkisinde ağaçlık alanda olduğunu söyledi.

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Polis ekipleri, Göçgen’in tarif ettiği yerden Andıç’ın cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemelerde 4 yerinden bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlenen Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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12 yaşındaki Dursun Efe Andıçın katili cinayetin sebebini açıkladı

Otopsisi tamamlanan Andıç’ın cenazesi dün gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Andıç, bugün Turhal’da kılınan cenaze namazının ardından Tokat’a bulunan Erenler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Umut Göçgen’in ifadesinde, "Cips ve kola aldık. Bisikletle gezmeye çıktık. Küfürlü konuştuğu için uyardım. Bana da küfredince tartıştık. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

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