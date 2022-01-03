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Zam, emekli ve memur maaşı, pandemi, ekonomi, masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Toplantının gündeminde ekonomi, dış politika ve corona virüs salgınındaki son gelişmeler var. Toplantıda memurlara memurlara yapılacağı açıklanan ek zammın da ele alınması bekleniyor.

03.01.2022 - 16:40 |
Zam, emekli ve memur maaşı, pandemi, ekonomi, masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda salgında son durumla, iç ve dış gelişmeler ve güvenlik konularının da masada olacağı ifade ediliyor.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Açıklanacak aralık ayı ve 2021 yılı enflasyon rakamları ile birlikte memurların alacağı fark da netleşmiş olacak. Memurlara 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 artış yapılmıştı. Bunun üzerinde enflasyon farkı da gelecek.

Memur konfederasyonu bunun haricinde geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanlamalar nedeniyle de artış talep etmişti.

Bu artışın ne kadar olacağının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Sadece memurların değil işçilerin de gözü enflasyon oranında. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak.

 

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