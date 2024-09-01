Yüz binlerce aday KPSS için ter döktü

Türkiye genelinde on binlerce ön lisans mezunu, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanını yaşıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gitmek üzere yola çıkan adaylar, memur olma hayaliyle sınava girdiler.

2024 KPSS Ön Lisans sınavında adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Her iki bölümden de 60 soru bulunan sınavda adaylar ter dökerken, birçok kişi yakınlarını okul önlerinde bekleyerek heyecanlarına ortak oldu.

Sınav saat 10.15'te başladı ve 12.15'te sona erdi.