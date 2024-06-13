Yusuf Atala kimdir (oynadığı diziler)? Yaprak Dökümü Ahmet Yusuf Atala kaç yaşında, neden gözaltına alındı, nereli?
Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonuyla ilgili detaylar ortaya çıkarken, gözaltındaki bir isim dikkat çekti. Operasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü sinema ve dizi oyuncusu Yusuf Atala’nın da olduğu ortaya çıktı. Peki, Yusuf Atala kimdir, oynadığı diziler ne, kaç yaşında? Yaprak Dökümü Ahmet Yusuf Atala neden gözaltına alındı?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Binlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıldır gizli soruşturmayı yürüttü. Soruşturma kapsamında Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Yusuf Atala da gözaltına alındı. Peki, Yusuf Atala kimdir? Yaprak Dökümü Ahmet Yusuf Atala neden gözaltına alındı, kaç yaşında, Yusuf Atala’nın eşi kimdir?
YUSUF ATALA KİMDİR?
Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala 4 Ekim 1957 tarihinde dünyaya geldi. Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi birçok dizide rol almıştır. 1981 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü mezunudur. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik yapmaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan Bükre Atala'nın babasıdır.
OYNADIĞI DİZİLER
Güzel Atlar Diyarı (TV Dizisi) Yakında (Derviş)
Ada Masalı (TV Dizisi) 2021 (Sinan)
Kefaret (TV Dizisi) 2020-2021 (Kadir Kınar)
Araf Zamanı (TV Dizisi) 2012
Yamak Ahmet (TV Dizisi) 2012 (İhsan Efendi)
Pis Yedili (TV Dizisi) 2012 (Kemal Samyeli)
Sen de Gitme (TV Dizisi) 2011
Yaprak Dökümü (TV Dizisi) 2006-2010 (Ahmet Genç)
Servet Avcısı (TV Dizisi) 2008
Aşk Yeniden (TV Dizisi) 2007 (İbrahim)
Doktorlar (TV Dizisi) 2006
Kampüsistan (TV Dizisi) 2003 (İzzet)
Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 (Hasan)
Çocuklar Duymasın (TV Dizisi) 2002
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) 2002 (Rıfkı)
Tatlı Hayat (TV Dizisi) 2001 (Mahmut)
Bizim Aile (TV Dizisi) 2001 (Doktor) 2001
Dadı (TV Dizisi) 2000
İkinci Bahar (TV Dizisi) 1998
Gurbetçiler (TV Dizisi) 1996
Çiçek Taksi (TV Dizisi) 1995 (Rüstem)
Süper Baba (TV Dizisi) 1993 (Antrenör Şakir)
Ah Şu Komşularımız (TV Dizisi) 1990
Uzaylı Zekiye (TV Dizisi) 1987