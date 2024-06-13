Yusuf Atala kimdir (oynadığı diziler)? Yaprak Dökümü Ahmet Yusuf Atala kaç yaşında, neden gözaltına alındı, nereli?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Binlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıldır gizli soruşturmayı yürüttü. Soruşturma kapsamında Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Yusuf Atala da gözaltına alındı. Peki, Yusuf Atala kimdir? Yaprak Dökümü Ahmet Yusuf Atala neden gözaltına alındı, kaç yaşında, Yusuf Atala’nın eşi kimdir?

YUSUF ATALA KİMDİR?

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala 4 Ekim 1957 tarihinde dünyaya geldi. Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi birçok dizide rol almıştır. 1981 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü mezunudur. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik yapmaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan Bükre Atala'nın babasıdır.

OYNADIĞI DİZİLER

Güzel Atlar Diyarı (TV Dizisi) Yakında (Derviş)

Ada Masalı (TV Dizisi) 2021 (Sinan)

Kefaret (TV Dizisi) 2020-2021 (Kadir Kınar)

Araf Zamanı (TV Dizisi) 2012

Yamak Ahmet (TV Dizisi) 2012 (İhsan Efendi)

Pis Yedili (TV Dizisi) 2012 (Kemal Samyeli)

Sen de Gitme (TV Dizisi) 2011

Yaprak Dökümü (TV Dizisi) 2006-2010 (Ahmet Genç)

Servet Avcısı (TV Dizisi) 2008

Aşk Yeniden (TV Dizisi) 2007 (İbrahim)

Doktorlar (TV Dizisi) 2006

Kampüsistan (TV Dizisi) 2003 (İzzet)

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 (Hasan)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi) 2002

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) 2002 (Rıfkı)

Tatlı Hayat (TV Dizisi) 2001 (Mahmut)

Bizim Aile (TV Dizisi) 2001 (Doktor) 2001

Dadı (TV Dizisi) 2000

İkinci Bahar (TV Dizisi) 1998

Gurbetçiler (TV Dizisi) 1996

Çiçek Taksi (TV Dizisi) 1995 (Rüstem)

Süper Baba (TV Dizisi) 1993 (Antrenör Şakir)

Ah Şu Komşularımız (TV Dizisi) 1990

Uzaylı Zekiye (TV Dizisi) 1987

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