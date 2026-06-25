Yurt dışında kıymeti çok iyi biliniyor! Etten daha çok protein içeriyor

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5 yıl önce kenevirden ürünler geliştirmeye başladığını hatırlatıp kenevir tohumu tozu ekleyerek ürettikleri kurabiyenin en çok sattıkları ürünler arasında yer aldığını anlatan Özge Öksüz, "Kenevirden yaptığımız kurabiyeler etten daha çok protein içeriyor. Yüzde 30 protein ve yüzde 50 civarında lif içermekte. Uzun süre tokluk sağlayabilen ve ürün geliştirdik. Aynı zamanda gluten içermeyen bir ürün" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir çağrısını hatırlattı

Tekstil, kâğıt üretimi, inşaat malzemeleri, gıda, kozmetik ve tıp gibi çok geniş bir yelpazede ham madde olarak kullanılan çok yönlü bir bitki olan endüstriyel kenevir üretimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önce Türkiye'de yeniden canlandırılması ve desteklenmesi çağrısını hatırlatan Öksüz, "Umudumuz kenevir. Yurtdışında kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'den ise herkese öğretmek boynumuzun borcu" diye konuştu.





40 yıldır atıl durumdaki fabrika yeniden üretime geçmişti

Bölgede yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan eski ip sicim urgan fabrikasının 2 yıl önce kenevir işlemek üzere devletin desteğiyle yeniden faaliyete geçirilerek Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 kenevirden iplik üreten tesisi haline getirilmesi de umut oldu.



"Dünya kenevir üzerinde çalışmalar yapıyor"

Tesisin yeniden üretime başlamasında gayreti olan Gümüşhacıköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Ümit Yetişir ve kızı Özge Öksüz ile işbirliği yapmayı planlayan Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi Başkanı Canan Oral da, "Dünya kenevir üzerinde çalışmalar yapıyor. Özel kumaşlar, besinler üretiliyor. Bence ellerinde bir cevher var. Umarım bunun farkındadırlar" şeklinde konuştu.