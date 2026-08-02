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GündemDüğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada
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Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

02.08.2026 - 00:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay), (DHA)

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, iddiaya göre açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler çalılık ve zeytin bahçesinde yangına neden oldu. Yangın sırasında bazı davetlilerin alevleri fark etmeyerek eğlenmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü'ndeki bir açık hava düğün salonunundan atıldığı öne sürülen havai fişekler, salonun bitişiğindeki çalılık ve zeytin bahçesinde yangına neden oldu.

2Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

3Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

4Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

5Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

Öte yandan, düğün salonunun hemen yanında çıkan yangını fark etmeyen bazı davetlilerin eğlenmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

6Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

 

 

 

7Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

 

 

 

8Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

 

 

 

9Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

 

 

 

10Düğün salonundan atılan havai fişekler felakete yol açıyordu! Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler; o anlar kamerada

 

 

 