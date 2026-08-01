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Elazığ-Pertek feribotu motor arızası nedeniyle iskeleye yanaşamadı

01.08.2026 - 23:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

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Elazığ ile Pertek arasında sefer yapan feribot, motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle iskeleye yanaşamadı.

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Olay, Elazığ-Pertek Feribot İskelesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pertek-Elazığ seferi yapan feribotta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı motor arızası yaşandı.

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Yaşanan arızadan dolayı iskeleye 30 metre kala durmak zorunda kalan feribotta bulunan yolcular, büyük panik yaşadı. Görevlilerin teknik müdahalesi sonucu motor arızasının giderilmesinin ardından feribot yeniden hareket ederek güvenli şekilde iskeleye yanaştı. Yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmadı.

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