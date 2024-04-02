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Yurt dışından telefon alanlar dikkat! e-Devlet'ten yapılıyor, süre uzatılıyor

Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi uzatılabilecek.

02.04.2024 - 08:58 |
Yurt dışından telefon alanlar dikkat! e-Devlet'ten yapılıyor, süre uzatılıyor

Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi, e-Devlet üzerinden 180 güne kadar çıkarılabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilecekleri ifade edildi.

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