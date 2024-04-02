Yurt dışından telefon alanlar dikkat! e-Devlet'ten yapılıyor, süre uzatılıyor
Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi uzatılabilecek.
Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi, e-Devlet üzerinden 180 güne kadar çıkarılabilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilecekleri ifade edildi.
Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 1, 2024
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