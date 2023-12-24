Yunanistan'ın geri ittiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
24.12.2023 - 18:02 | | DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Aralık'ta saat 08.30 ve 14.55’te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.