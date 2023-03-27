Yunanistan'ın başı mafya ile belada! 'Devlet içinde devlet olmuşlar'

Yunanistan’da arkeolog Manolis Psarros, 10 yıldır ülkenin eğlencesiyle ünlü Ege’deki turistik adası Mikonos’ta inşaat ruhsatları veren bölümün yöneticisi olarak görev yapıyor. Psarros’un en önemli misyonu ise Mikonos’un zengin kültürel mirasını korumak. Ancak Psarros’un da aralarında bulunduğu bir grup arkeolog, Mikonos’ta binalar yaparak rant sağlamak isteyen inşaat mafyası tarafından tehdit ediliyordu. Bu tehditler sonunda Psarros, başkent Atina’da kültür bakanlığındaki ofisinden çıkıp evine giderken saldırıya uğradı.

BAŞINA VURUP KAÇTILAR

Akşam işten çıktığında başına sert bir cisimle vurulmasının ardından Psarros bayılırken saldırgan kaçtı. Hastaneye kaldırılan arkeoloğun kaburgalarının ve burnunun kırıldığı, yüzünde morluklar olduğu bildirildi. Emniyet müdürlüğü, saldırının arkasında olmakla itham edilen inşaat mafyası hakkında soruşturma yürütürken, tedavisi devam eden Psarros “Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Vücudumdaki darbeler, tümüyle profesyonel bir saldırıya uğradığımı gösteriyor” dedi. Yunan Arkeologlar Derneği’nden Despoina Koutsoumba da bu saldırının Mikonos’taki rant savaşının tamamen kontrolden çıktığını gösterdiğini belirtirken “Bu mafya saldırısıyla arkeologların korkutulması hedefleniyor” dedi.

‘DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMUŞLAR’

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mikonos’taki inşaat mafyası konusunda bakanlarıyla toplantı yaptı. Yetkililer, Mikonos’taki çeteleşmeyi “devlet içinde devlet” diye tanımlarken, Miçotakis, adada güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bu kapsamda ekstra 100 güvenlik personelinin Mikonos’a gönderileceği bildirildi. Denetimlerin Mikonos’ta ve Ege’deki komşu adalarda kaçak inşaatları önlemeyi amaçladığı belirtildi. Miçotakis “Kimse yasaların üstünde değildir” uyarısında bulundu.