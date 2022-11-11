Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
11.11.2022 - 13:07 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarda FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Hudutlarda FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2022
Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/zjBmzB7sTX