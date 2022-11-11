GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 kişi yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 kişi yakalandı
ABONE OL

Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

11.11.2022 - 13:07 |
Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarda FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İlgili Haber
MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Bakan Kurum: Tarihine yakışır Sur'u yeniden inşa ettik

Bakan Kurum: Tarihine yakışır Sur'u yeniden inşa ettik

Florida’daki Nicole Kasırgasında 2 kişi hayatını kaybetti

Florida’daki Nicole Kasırgasında 2 kişi hayatını kaybetti