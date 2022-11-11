Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarda FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Hudutlarda FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor.



Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/zjBmzB7sTX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2022