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MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde, taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.11.2022 - 09:55 |
MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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