Yunanistan'dan insanlık dışı tavır! 'BM'ye aykırı hareket ediyor'

Bünyamin Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yunanistan kişi, özgürlük ve insan hakları konusunda son 6-7 yıldır çok ciddi suçlar işliyor. Deniz yoluyla geçen göçmenlere dikkat ediyoruz. Yunanistan; botlarını parçalıyor, ateşli silahlarla taciz ediyor. Yunanistan'ın ciddi suçu var, hem AB hem dünya seyirci kalıyor. Birlemiş Milletler son raporunda Yunanistan'ı ciddi bir şekilde uyardı. Yunanistan taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı hareket ediyor.