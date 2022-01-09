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Yunanistan'dan insanlık dışı tavır! 'BM'ye aykırı hareket ediyor'

Ege'deki insanlık dramı sürüyor. Yunanistan göçmenlere ne yaptı, bundan sonraki süreçte neler yapılmalı? Gazeteci Bünyamin Aygün, Ege Denizi'nde yaşanan göçmen dramını CNN TÜRK'e değerlendirdi.

09.01.2022 - 22:03 |
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Bünyamin Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yunanistan kişi, özgürlük ve insan hakları konusunda son 6-7 yıldır çok ciddi suçlar işliyor. Deniz yoluyla geçen göçmenlere dikkat ediyoruz. Yunanistan; botlarını parçalıyor, ateşli silahlarla taciz ediyor. Yunanistan'ın ciddi suçu var, hem AB hem dünya seyirci kalıyor. Birlemiş Milletler son raporunda Yunanistan'ı ciddi bir şekilde uyardı. Yunanistan taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı hareket ediyor.

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