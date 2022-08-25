GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYunanistan'dan Ege'de tahrik! MSB duyurdu: Gerekli karşılık verildi
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan'dan Ege'de tahrik! MSB duyurdu: Gerekli karşılık verildi
ABONE OL

Yunanistan'dan Ege'de tahrik! MSB duyurdu: Gerekli karşılık verildi

MSB kaynakları; Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini bildirdi.

25.08.2022 - 10:08 | | İHA
Yunanistan'dan Ege'de tahrik! MSB duyurdu: Gerekli karşılık verildi

Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.

MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması: 3 gemi hareket etti
İlgili Haber
MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması: 3 gemi hareket etti

"Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini" belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti.

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İlgili Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini belirten bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bu davranışının kesinlikle NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığı ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını da kaydetti.

Bakan Akar: Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır
İlgili Haber
Bakan Akar: Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığı'na çağırılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti.

Magandalar turistlerin kabusu oldu! Uludağ poligona ve çöplüğe döndü
İlgili Haber
Magandalar turistlerin kabusu oldu! Uludağ poligona ve çöplüğe döndü

    GÜNCEL HABERLER

    Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

    Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

    Paralar bugün hesaplara aktarılıyor! 468 milyon lira avans ödemesi yapılacak

    Paralar bugün hesaplara aktarılıyor! 468 milyon lira avans ödemesi yapılacak

    Elektrik faturalarını düşürecek gelişme! Yüzde 90’a kadar tasarruf sağlıyor: 'Bedava üretiyoruz'

    Elektrik faturalarını düşürecek gelişme! Yüzde 90’a kadar tasarruf sağlıyor: 'Bedava üretiyoruz'