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Yunanistan ve Suriye sınırlarında terör örgütleri mensubu 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapan 2'si PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

08.06.2023 - 12:16 | | ANKARA, (DHA)
Yunanistan ve Suriye sınırlarında terör örgütleri mensubu 3 kişi yakalandı

- MİLLİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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