Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 10 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.
30.05.2023 - 13:37 | | Murat BEKMEZCİ/ ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.