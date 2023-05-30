Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 10 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.