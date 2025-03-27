Yunan askerlerin skandal sloganlarına MSB'den tepki: Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla, etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda milli güvenliğe ve varlığa yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla, son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir."

Haberin Devamı

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye’nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir.

Haberin Devamı

Bu kapsamda Türkiye, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye’de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır.”

YUNAN ASKERLERİNİN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE SLOGANLARI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Ordusu’na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye’ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz.”

Haberin Devamı

CATSAA YAPTIRIMLARI VE F-35 KONUSU

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.”

TAHIL KORİDORU’NUN YENİDEN GÜNDEME GELMESİ

Haberin Devamı

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru’nun yeniden başlatılacağına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru Uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız.”