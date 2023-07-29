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Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PYD üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

29.07.2023 - 09:03 |
Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandılar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PYD üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan ve aranan kişilerin bulunduğu teknenin Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski öğretmenlerin yer aldığı 5 şüpheli, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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