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Yüksekova'da heyelan nedeniyle mezra yolu ulaşıma kapandı

16.06.2026 - 18:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Yüksekova'da heyelan nedeniyle mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle İran sınırında bulunan mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

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Edinilen bilgilere göre, ilçede iki gündür aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış, yüksek kesimlerde heyelana yol açtı. İran sınır hattında yer alan Onbaşılar köyüne bağlı Armutlu mezrasının ulaşımını sağlayan tek hat, yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve çamur yığını nedeniyle tamamen kapandı.

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Durumun bildirilmesi üzerine Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle zorlu arazi şartlarında çalışma başlatan ekipler, bir yandan yeni bir toprak kayması riskine karşı güvenlik önlemleri aldı.

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Yetkililer, bölgede yağışların yer yer devam ettiğini, can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan bölgesinde yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

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