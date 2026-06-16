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GündemPazarda fiyatı çakıldı! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü! Gören kilo kilo alıyor
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Pazarda fiyatı çakıldı! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü! Gören kilo kilo alıyor

16.06.2026 - 17:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ'da festival döneminde kilosu 300 liradan satılan kirazın fiyatı 70 liraya kadar düştü. Hasadın bollaşmasıyla tezgahları şenlendiren ve pazarın gözdesi olan üründe talep patlaması yaşanıyor.

1Pazarda fiyatı çakıldı! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü! Gören kilo kilo alıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan salı pazarında tezgahlarda yerini alan kiraz, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kiraz Festivali döneminde kilogramı 250 ila 300 liradan satılan kirazın fiyatı, hasadın artması ve ürün arzının çoğalmasıyla birlikte 70 ila 100 lira seviyelerine kadar düştü.

2Pazarda fiyatı çakıldı! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü! Gören kilo kilo alıyor

Pazarcı esnafı bu yıl kiraz rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşların mevsiminde bol bol kiraz tüketmesi gerektiğini ifade etti.

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3Pazarda fiyatı çakıldı! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü! Gören kilo kilo alıyor

Pazarcı Kasım Şen, kirazın geçen yıla göre çok daha bol olduğunu belirterek, "Festivalde 250 - 300 satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.

4Pazarda fiyatı çakıldı! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü! Gören kilo kilo alıyor

Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların tezgahlara daha fazla ilgi gösterdiği gözlenirken, pazarcılar sezon boyunca uygun fiyatların devam etmesini beklediklerini kaydetti.