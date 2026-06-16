Pazarda fiyatı çakıldı! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü! Gören kilo kilo alıyor
16.06.2026 - 17:52Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ'da festival döneminde kilosu 300 liradan satılan kirazın fiyatı 70 liraya kadar düştü. Hasadın bollaşmasıyla tezgahları şenlendiren ve pazarın gözdesi olan üründe talep patlaması yaşanıyor.
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Pazarcı esnafı bu yıl kiraz rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşların mevsiminde bol bol kiraz tüketmesi gerektiğini ifade etti.
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Pazarcı Kasım Şen, kirazın geçen yıla göre çok daha bol olduğunu belirterek, "Festivalde 250 - 300 satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.
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Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların tezgahlara daha fazla ilgi gösterdiği gözlenirken, pazarcılar sezon boyunca uygun fiyatların devam etmesini beklediklerini kaydetti.