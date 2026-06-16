Tuzla'da korku dolu anlar! Bakımdaki gemi alev alev yandı

Yangın, Tuzla ilçesi Aydıntepe Mahallesi Güzün Sokak'ta bulunan dershaneler bölgesindeki Dentaş Tersanesi'nde 15.00 sıralarında meydana geldi.

Bakımda bulunan bir geminin bir bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gemide çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.