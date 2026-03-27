GündemYüksekova’da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
HaberlerGündem Haberleri Yüksekova’da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yüksekova’da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

27.03.2026 - 01:22

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Yüksekova’da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde bir haftadır süregelen yağışlı hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yerini kar yağışına bıraktı. Öğle saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama bildirilmezken, görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimler önlemlerini artırdı. Karayolları ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde yol açma ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, ana güzergahlarda oluşabilecek buzlanma ve tıkanmalara karşı hazır bekletiliyor

Yüksekova’da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Yüksekova’da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

