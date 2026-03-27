Yüksekova’da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İlçe genelinde bir haftadır süregelen yağışlı hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yerini kar yağışına bıraktı. Öğle saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama bildirilmezken, görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimler önlemlerini artırdı. Karayolları ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde yol açma ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, ana güzergahlarda oluşabilecek buzlanma ve tıkanmalara karşı hazır bekletiliyor