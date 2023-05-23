YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) 28 Mayıs’ta yapılacak seçim için Türkiye’nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen yurtdışında ve gümrüklerde oy kullanıyor. İkinci tur için yurtdışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu. YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için an itibarıyla yurt dışında kullanılan oy sayısının 1 milyon 500 bin 26'ya yükseldiğini bildirdi.

İLK TUR RAKAMLARI

28 Nisan-9 Mayıs arasında yapılan ilk tur cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk dört gününde yurtdışındaki seçmenlerden 644 bin 972’si Yurtdışı temsilciliklerde, 52 bin 605’i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577’si oy kullanmıştı.

YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1.8 milyon seçmen sandığa giderek, oy kullanmıştı.

2018’İN 4 KATI

Bir önceki seçim olan 2018’de ilk beş günde yurtdışında Oy kullanan Seçmen sayısı 328 bin 575’ti. Böylece, ikinci tur seçiminde ilk üç günde oy kullanan seçmen sayısı 2018’e göre ise dörde katlandı.