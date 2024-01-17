YSK Başkanı Yener'den yerel seçim açıklaması: 9 bilgiyle kontrol ediliyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yener, deprem bölgesi ile ilgili iddialara, "Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" yanıtını verdi.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız

Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.

Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor.