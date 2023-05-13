YSK Başkanı Yener'den 14 Mayıs açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

'Muharrem İnce'ye kullanılan oylar geçerli sayılacak mı?' sorusuna yanıt veren Yener şu ifadeleri kullandı;

'Bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 12’nci maddesinde yapılan düzenlemede aday listesinde Resmi Gazete’de ilanından sonra geri çekilmenin geçerli olmayacağı ilişkin düzenleme ve 6271 yasalı sayının ilgili maddeleri 298’nci yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz toplantı sonucunda sayın Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin 1’inci oylama sonrasında geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin Türk demokrasisine hayır getirmesini diliyor, seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını kamuoyu ile paylaşırız.'