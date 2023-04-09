YSK Başkanı Yener: 26 parti listesini kurulumuza sundu

Milletvekili genel seçimlerine girecek partilerin, aday listelerini YSK'ya teslim etmeleri için tanınan süre saat 17.00'de sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, sürenin dolmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yener, "Bugün itibarıyla listelerini Adalet Birlik Parti, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi saat 17.00 itibarıyla listelerini kurulumuza teslim etmişlerdir. Kurulumuz saat 17.00 itibarıyla 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 13, 14, 15 ve 16'ncı maddelerinde belirtilen koşulları siyasi partilerin yerine getirip getirmediğini 11 Nisan Salı gününe kadar inceleyecek ve varsa eksiklikleri, ilgili siyasi partilere tamamlamaları için bildirilecektir. Toplam 26 parti listesini kurulumuza sundu" dedi.