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İran'ın fırlattığı füzeler Hatay semalarında görüldü

15.06.2025 - 07:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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İran tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarından görüldü. Füzeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Antakya başta olmak üzere Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçesinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü.

Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendirildi. Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerindeki atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

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