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Tekirdağ’da kiraz festivali! Vatandaşlar doyasıya eğlendi

15.06.2025 - 07:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Tekirdağ’da Uluslararası Kiraz Festivali’nde düzenlenen konserde Simge Sağın ve Reynmen, sahne aldı.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl, 59’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali’nde, sahil dolgu alanında Simge Sağın ve Reynmen konserleri düzenlendi. Gecede ilk olarak sahne alan Simge Sağın, hit şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Sağın, sahnede dansları ile büyük beğeni topladı.

Tekirdağ’da kiraz festivali Vatandaşlar doyasıya eğlendi

Ardından sahneye çıkan Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Binlerce kişi konser alanını doldururken, izleyiciler cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda sanatçılara çiçek verip, kiraz ikram etti. (

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