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YSK Başkanı: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerinde 15 yeni ülkede daha sandık kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

16.03.2023 - 12:55 |
YSK Başkanı: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, "Yurt dışı seçmen 75 ülke 156 temsilcikte vatandaşların oy kullanacağı tespit edildi. Bu seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulmasına karar verdik." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlarımızın oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışma tamamlanmış olup yapılan çalışma sonucunda 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir.

Bu ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir.

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