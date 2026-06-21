GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYozgat'ta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu
HaberlerGündem Haberleri Yozgat'ta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu

Yozgat'ta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu

21.06.2026 - 15:39Güncellenme Tarihi:
Yozgat'ta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde tarihi eser niteliğinde lahit ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Aydıncık ilçesine bağlı Sakızlık köyünde operasyon düzenledi. V.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait ve yaklaşık bin 800-2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi bir lahit taşı ele geçirildi.

Yozgatta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu

Operasyon kapsamında, lahit taşı ile birlikte el dedektörü ve ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Esenyurt'ta bankta unutulan cep telefonun alıp uzaklaştı!
#Gündem

Esenyurt'ta bankta unutulan cep telefonun alıp uzaklaştı!

Yozgat'ta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu
#Gündem

Yozgat'ta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu

HES’ler Mayıs’ta rekor tazeledi! Bakan Bayraktar: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz
#Ekonomi

HES’ler Mayıs’ta rekor tazeledi! Bakan Bayraktar: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz