Kara tablo yeşile döndü! 5 yılda görüntü değişti

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Türkiye'de yakın tarihin en büyük orman yangınları 2021 yılında yaşandı. 28 Temmuz 2021'de Antalya Manavgat'ta başlayan ve ardından Adana ile Mersin'de çıkan yangınlara, 29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını eklendi. Kısa sürede geniş alanlara yayılan ve adeta mega yangınlara dönüşen yangınları söndürmek için orman teşkilatı başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar seferber oldu.

Muğla, bu büyük yangınların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri oldu. 29 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde Marmaris Siteler mevkisinde başlayan yangın, kısa sürede ilerleyerek ilçe merkezini tehdit etti. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının İçmeler ve Siteler'deki yerleşim alanlarına zarar vermesi önlendi. Aynı gün Bodrum Güvercinlik ve Köyceğiz'de de orman yangınları çıktı. İlerleyen günlerde Milas Beyciler ve Kavaklıdere'de başlayan yangınlar da geniş alanlara yayıldı. Orman teşkilatı, kamu kurumları ve vatandaşların yoğun mücadelesi sonucu yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'da 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki 15 günlük süreçte 45'i orman, 30'u ziraat olmak üzere toplam 75 yangın meydana geldi. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.







5 yılda yanan alanlar yeniden yeşillendi

Yangınların hemen ardından zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılması için çalışma başlatıldı. İlk aşamada yanan ağaçlar sahalardan temizlenirken, alanların genişliği ve zorlu kış şartlarına rağmen saha boşaltım ve yeniden yeşillendirme çalışmalarının yüzde 90'ı bir yıl içerisinde tamamlandı. Yanan 52 bin hektarlık alanın yaklaşık 2 bin hektarında saha hazırlığı yapılarak, fidan dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 bin hektarlık alanda ise doğal gençleştirme, suni gençleştirme, rehabilitasyon ve tohum serpme gibi silvikültürel yöntemlerle yeniden yeşillendirme çalışmaları yürütüldü.



Yanan sahalara 3 milyar 900 milyon çam tohumu serpildi

Bu çalışmalar kapsamında 205 bin kilogram kızılçam ve 15 bin kilogram karaçam olmak üzere toplam 220 bin kilogram tohum serpildi. Bir kilogram kızılçam tohumunda yaklaşık 16 bin kilogram karaçam tohumunda ise yaklaşık 45 bin tohum bulunduğu dikkate alındığında, Muğla'da yanan alanlara yaklaşık 3 milyar 900 milyon çam tohumu serpildi. Yangınların üzerinden geçen 5 yılın ardından yanan alanların büyük bölümü yeniden yeşil örtüsüne kavuştu. Dikilen fidanların ise yer yer insan boyuna ulaştığı görüldü. Yangın geçiren bölgelerde oluşan genç ormanlarda bakım çalışmaları devam ediyor.



Rakamlarla büyük yangınlar

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 75 yangında yaklaşık 60 bin hektarlık alan etkilendi, 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınların söndürülmesi çalışmalarında 2 bin 527 orman personelinin yanı sıra AFAD, itfaiye, asker, polis, sağlık ve ulaşım personeli ile STK'lar ve gönüllü vatandaşların da aralarında bulunduğu 15 binin üzerinde kişi görev aldı.



Yangınlarda 2 şehit verildi

Söndürme çalışmalarında 711'i orman teşkilatına ait olmak üzere belediyeler ve diğer kurumlardan toplam bin 500'ün üzerinde arazöz ve itfaiye aracı ile 500'ün üzerinde iş makinesi kullanıldı. Hava gücünde ise dış ülkelerden gelen desteklerle birlikte 54 helikopter ve 16 uçak görev yaptı. Yangınlarda can ve mal kayıpları da yaşandı. Marmaris'te Haziran 2021'de çıkan yangında yangın işçisi Görkem Hasdemir, Temmuz 2021'de çıkan yangında ise gönüllü vatandaş Şahin Akdemir hayatını kaybetti. Yangınlarda 150 ev ve iş yeri ile 53 araç yandı. 43 büyükbaş ve 532 küçükbaş olmak üzere toplam 575 hayvan telef oldu.



Yangın mağdurlarına destek sağlandı

Başta AFAD olmak üzere devletin ilgili kurumları tarafından yangınlardan zarar gören vatandaşlara çeşitli yardım ve destekler sağlandı. Evlerini kaybeden vatandaşların ilk etapta konteynerlere yerleştirilmesinin ardından kalıcı konutları yapıldı. Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için ise Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütüldü.



Orman şehitleri unutulmadı

Marmaris'te 2021 yılında yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybeden yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü vatandaş Şahin Akdemir de unutulmadı. Yangınlarla mücadelede hayatını kaybeden Hasdemir ve Akdemir için Marmaris İçmeler'de hatıra ormanı oluşturuldu.