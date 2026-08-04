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Erzurum'da korkunç olay! Camide asılı halde bulundu

04.08.2026 - 01:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum'da korkunç olay! Camide asılı halde bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Selimiye Camii'nde bir şahıs, asılı halde ölü bulundu.

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Edinilen bilgilere göre olay, yatsı namazı saatlerinde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş, içeride asılı halde bulunan şahsı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri camide ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlatırken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi meydana geldiği, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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