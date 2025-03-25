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GündemYozgat'ta ilginç görüntü! Hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere götürdü
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Yozgat'ta ilginç görüntü! Hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere götürdü

25.03.2025 - 13:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Yozgat'ta ilginç görüntü! Hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere götürdü

Yozgat'ta bir besici, hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere taşıdı.

Merkeze bağlı Haydarbeyli köyünde besicilikle uğraşan Hacı Uğurlu, hastalanan 1 aylık buzağısını otomobilin bagajına koyarak 55 kilometre uzaklıkta bulunan veterinere götürdü.

Yozgatta ilginç görüntü Hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere götürdü

Buzağıya aracın bagajında ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Ferhat İpek, hayvanın ishale bağlı su kaybı yaşadığı için güçsüz düştüğünü belirledi.

Daha sonra buzağıya otomobilde iğne yapıp serum takan İpek, hayvandaki sıvı dengesini elektrolitlerle sağladığını söyledi.

Yozgatta ilginç görüntü Hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere götürdü

İpek, Yozgat'ta buzağı doğumlarının başladığını belirterek, bu dönemde viral hastalıkların çabuk yayıldığını dile getirdi.

Besici Hacı Uğurlu ise ishal ve halsizlik şikayetiyle buzağıyı aracıyla veterinere getirip tedavi ettirdiğini kaydetti.​​​​​​​

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