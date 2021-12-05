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Yolcuya "gel sen sür" diyen taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası

Beşiktaş'ta Maçka'dan Kuruçeşme’ye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsüne bin 339 lira idari para cezası uygulandı, aracı da 10 gün trafikten men edildi.

05.12.2021 - 10:53 | | DHA
Yolcuya "gel sen sür" diyen taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası

Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı. Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşmeye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunusöyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi. 26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, "Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi. Yaşananların sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 34 TAH 43 plakalı taksinin şoförünün Metin B. olduğu tespit edildi. Taksi sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun da yer alan "İlgili belediye tarafından verilen çalışma izninin / ruhsatının askıya alındığından dolayı, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden bin 339 TL idari para ceza uygulandı. 34 TAH 43 plakalı taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Metin B.’nin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 20 gün süre ile de askıya alındı.

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